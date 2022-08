Oekraïners vieren onafhankelijkheidsdag samen met inwoners van Borne

Onafhankelijkheidsdag van Oekraïne is al 31 jaar de belangrijkste feestdag voor het hele Oekraïense volk. Op woensdag 24 augustus viert Oekräine dat het los kwam van de voormalige Sovjet-Unie en een zelfstandige staat werd. Dit jaar is deze dag nog belangrijker voor Oekraïners over de hele wereld. Na de Russische inval is het land immers in oorlog. Door de oorlog is het gevoel van saamhorigheid alleen maar groter geworden.