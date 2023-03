Onzekerheid vreet aan Ludwig en Ingrid uit Borne: ‘Is huis, klem tussen wegen en rotonde, wel leefbaar?’

Vloedbeltverbinding Dit doet een toekomsti­ge weg door Twente nu al met de aanwonen­den: ‘Het is voor ons de doodsteek’

Wat doet het met je als je weet dat er over een paar jaar een weg over jouw erf dendert, als die weg jouw weiland doorklieft of als ze stille paden en houtwallen onderbreekt waar jij graag wandelt en fietst? Zeven mensen op het tracé van de Vloedbeltverbinding - de omstreden toekomstige provinciale straat door het hart van Twente - geven antwoord. „Dit is de doodsteek”, zegt de boeren familie Stamsnijder-Harink. Deel 1 van een serie bijzondere ontmoetingen.