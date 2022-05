Opnieuw dubbele zege voor motorcrosser Rick Elzinga

De coureur van het Hutten Metaal Yamaha Racing Team was de snelste in de eerste manche, waar hij zijn Italiaanse ploeggenoot Andrea Bonacorsi aftroefde.

In de tweede manche wist Elzinga in de tweede bocht de leiding in de wedstrijd al over te nemen van Lucas Coenen. De strijd zal echter maar zestien minuten duren, want na een onveilige situatie op de baan verschijnt de rode vlag. De top vijf wordt opgemaakt na tien ronden en Elzinga wint dus de wedstrijd in de 250cc-klasse.