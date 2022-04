Oud-fractievoorzitter Borne stapt uit CDA en gaat zelfstandig verder

Afvalzak­ken vol frisdrank­blik­jes tijdens opschoon­dag in Borne: ‘Zoveel rotzooi’

BORNE - Industrieterrein de Veldkamp spant de kroon, zo blijkt ook deze zaterdag. Het wordt tijd dat het statiegeld op blik wordt ingevoerd, luidt de veelgehoorde opmerking. „Blik lijkt veelal afkomstig van de jeugd”, schat projectleider Wim Geul in. „En of die zich wat van statiegeld aantrekt, zal de tijd leren. Zolang we nog hele kratten met lege bierflesjes vinden, waag ik het te betwijfelen. We komen het echt tegen.”

