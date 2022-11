Percussion Live van Hertme naar Schouwburg Hengelo (en nog een paar leuke activiteiten in Borne)

BORNE/HERTME - Ze begonnen in het Bornse kulturhus. Maakten daarna de overstap naar het openluchttheater in Hertme. En nu staat Percussion Live een avond en een middag in Schouwburg Hengelo. En kan het ‘grote’ publiek beleven wat jaren ‘oefenen, verbeteren en finetunen’ oplevert. Dat en nog meer activiteiten in en rond Borne de komende dagen.

Toen de eerste Percussion Live in 2015 werd gehouden, heette de slagwerkgroep nog malletband. Onderdeel van St. Gregorius uit Hertme. Nu bij de vierde uitvoering is Percussion Group de naam. Omdat die naam volgens de vereniging beter past bij het soort muziek dat de band maakt.

Muziek van het hoogste niveau is dat. Met slagwerk dat is uitgebreid met diverse andere instrumenten, zoals synthesizers, gitaren en blaasinstrumenten. Er wordt samengewerkt met een groot koor, popbands en verschillende solisten. Met als eindresultaat een spectaculaire en zeer professioneel ogende show. Te zien dus in de Hengelose schouwburg, zaterdag 26 november vanaf 20.00 uur en zondag 27 november vanaf 15.00 uur. Kaarten kosten vijftien euro en zijn te krijgen via percussionlive.nl.

Muziek en poëzie

Cultuurpodium Bornse Synagoge heeft vrijdagavond 25 november twee jonge, aanstormende talenten op bezoek. Chris Egbers is singer-songwriter en student aan de Academy of Pop Music van Artez. Hij brengt solo en met zijn band ‘onthaastende folk’. Johanneke ter Stege studeerde af in 2013 en was onder meer stadsdichter van Deventer. Nu werkt ze samen met kunstenaar Jeroen Hermkens en drummer/live electronica-artiest Yonga Sun. De optredens aan de Ennekerdijk beginnen om 20.00 uur. Entree: 15 euro.

Familierecept

Familieverhalen is zondag het thema van het Verhalenhuis Borne. Met onder meer een verhaal achter een bijzonder familierecept. Zondag te beluisteren aan de Oude Almeloseweg 15 in Borne. Aanvang: 15.00 uur. De toegang is gratis.