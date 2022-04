Quinoa uit Twente? ‘Dat groeit hier geweldig, waarom niet?

Oud tennis­parkje Jachtlust Hertme wordt recreatie­park met boshuizen en boomhutten

HERTME - Slapen in een hut op palen. Of in een huisje waarbij het gras uit het dak groeit. Terwijl om je heen het water kabbelt en alom de vogels zingen. Zo moet het straks worden in het nieuwe recreatieparkje achter Hotel Restaurant Jachtlust. Met drie boshuizen en drie boomhutten.

28 maart