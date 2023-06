Redelijk helder in Borne vanochtend

Gehandicap­te Arjan Schutte uit Almelo vreest voor zijn zelfstan­dig­heid: ‘Straks liggen we 12 uur lang in bed’

Handicap of niet, vroeger jonasten zijn vrienden hem het zwembad in en hadden ze de grootste lol. Nu, tientallen jaren later, heeft Arjan Schutte het gevoel dat het personeel van woonzorgcentrum De Klokkenbelt vanwege krapte hem het liefst zo vroeg en zo lang mogelijk in bed stopt. Volgens De Klokkenbelt is dat onjuist, maar er is wel minder bezetting in de nacht. Schutte vreest dat het hier niet bij blijft.