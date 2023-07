Bo (22) uit Weerselo ging in tien dagen van eerste bericht naar woning: 'Niet mogelijk weekje bedenktijd te nemen’

Precies tien dagen. Dat was de tijdsduur van het eerste telefoontje tot het moment dat hij de sleutel van de flexwoning in zijn handen had. Bo Rouwen (22) uit Weerselo werd overdonderd door de gang van zaken, al is hij maar wat blij met zijn nieuwe plekje in het dorp.