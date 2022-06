Regenpijp afknippen, boompjes planten of tegeltje wippen? Borne helpt u graag!

BORNE - Regenwater loskoppelen, tegeltje wippen of stukje groen planten? De gemeente Borne helpt haar inwoners er graag bij. Bijvoorbeeld door ze te belonen met een subsidie, een korting te geven op plantmateriaal of door ‘gewipte’ tegels op te halen.

Het gebeurt al regelmatig, maar wat Borne betreft nog niet vaak genoeg: het loskoppelen van het regenwater. Door het niet meer via de regenpijp rechtstreeks in het riool te laten lopen, maar bijvoorbeeld op te vangen in een regenton. En de plantjes in de tuin ermee te bewateren. Of, misschien iets meer van deze tijd, door het water in een vijver te laten stromen.

Overstromingen voorkomen

Bijkomend voordeel: al dat hemelwater, dat van zichzelf behoorlijk schoon is, hoeft niet uitgebreid door de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Waarbij ook nog eens het risico kleiner wordt dat bij een tropische regenbui het riool overstroomt en straten blank komen te staan.

Wie daaraan mee wil doen, kan nu een beloning van de gemeente krijgen, van maximaal 300 euro per aanvraag. Dat kan zijn voor het afkoppelen van daken en bestrating en het aanleggen van een een grindstrook of vijver in de tuin om het regenwater op te vangen. Of door het dak aan de voorzijde van een woning af te koppelen en het water in een wadi of andere voorziening in de straat te laten lopen.

Er zijn wel een paar voorwaarden. Zo dient het afgevoerde water een bepaalde omvang te hebben en moet wel duidelijk zijn waar het water blijft. Dat het bijvoorbeeld niet in de tuin van de buren loopt. Op de gemeentelijke website worden de voorwaarden toegelicht.

Meer groen

En Borne mag veel groen buitengebied hebben, ook dat kan volgens de gemeente nog wel een beetje beter. Vooral als het gaat om het uitbreiden van de biodiversiteit, het aantal soorten planten en diertjes. Om dat te bevorderen, deelt de gemeente deze winter samen met de provincie en Landschap Overijssel (inheemse) bomen en planten uit voor een kwart van de kosten.

Voorwaarde is dat er voldoende ruimte op het erf of bij de woning moet zijn voor de aanleg van een bosplantsoen of ander klein landschapselement. De grondeigenaar mag maximaal voor 1000 euro aan plantmateriaal bestellen, waarvan die dan maar 250 euro hoeft te betalen. Aanvragen kan nog tot 30 juli. De boompje en planten kunnen dan zelf tijdens een ‘Boomdeeldag’ in november worden opgehaald.

Tegelwippen

Borne doet ten slotte ook nog mee aan het NK tegelwippen. Wie minimaal 5 vierkante meter stoeptegels vervangt door groen, kan de stenen gratis laten ophalen.