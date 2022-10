Renovatie Spanjaardgemaal in Borne is bijna klaar, nu nog een verfbeurt

Veel vrijwilligers hebben de afgelopen maanden de handen uit de mouwen gestoken. Scheuren in de muren zijn hersteld met metselwerk en er zijn nieuwe stenen aangebracht. Stukadoren en metselaars hebben het in verval geraakte gebouw uit 1916 flink onder handen genomen.

Overhangende takken

Niet alleen het Spanjaardgemaal is aangepakt, ook de omgeving is onherkenbaar geworden. Het overtollige groen is weggehaald, waardoor er vrij zicht is gekomen op de vijvers. Oud hout is verwijderd, net als overhangende takken. Het gemaal krijgt een bijzondere wand, bedoeld voor ijsvogels die daar kunnen nestelen.