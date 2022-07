Ricciotti Ensemble speelt toegankelijk en futuristisch in Hertme: en dat is een daverend applaus waard

Nieuw sport- en onderwijs­com­plex ’t Wooldrik in Borne mei 2024 klaar

BORNE - De plannen zijn behoorlijk ambitieus maar toch moeten de inwoners van Borne nog even geduld hebben voordat er een nieuw sport- en onderwijscomplex in hun gemeente staat. Door prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is het vernieuwde Wooldrik later dan gepland klaar.

15 juli