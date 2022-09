Rookfakkel gooiende Bornenaar bij F1 hoeft geen levenslang circuitverbod van Jan Lammers

Zaterdag werd de kwalificatie voor de formule 1-race korte tijd stilgelegd omdat een toeschouwer een oranje fakkel op het circuit had gegooid. De beveiliging kon - mede dankzij andere bezoekers - de man snel van de tribune halen en aan de politie overdragen.

Geen toegang tot de race

Het bleek om een 33-jarige man uit Borne te gaan, makte de politie later bekend. Hij werd tot ver in de avond vastgehouden, maar mocht uiteindelijk naar huis. Hij krijgt vandaag geen toegang tot de race. Of justitie hem gaat vervolgen is op dit moment niet bekend. Het gooien van een fakkel op het circuit levert gevaar op.

Max hekelt domme actie

Wereldkampioen Max Verstappen hekelde de actie van de man uit Borne. Hij noemde het gevaarlijk. „Het is ontzettend dom om zoiets op de baan te gooien. Ze hebben hem snel opgepakt en dat is maar goed ook”. De coureur vindt de rookpluimen best leuk om te zien, maar alleen in beperkte mate en op de tribunes.

Ook sportief directeur Jan Lammers van de Grand Prix in Zandvoort was na het incident hard voor de Twentenaar. „Ik begrijp niet wat iemand bezield. Het is dom, gevaarlijk en respectloos.” Hij riep daarna op geen fakkels mee te nemen naar het circuit.

Levenslange straf

Vanmorgen toonde Lammers echter bij de zender Viaplay ook enige clementie voor de Bornenaar. Hij pleit niet voor een ‘ban for life’.

„Daar moet je voorzichtig mee zijn met zulke rigoureuze maatregelen. De man is gearresteerd, zal vermoedelijk berecht worden. Hij is verwijderd van het circuit en door iedere racefan ‘veroordeeld’. De straf moet wel in proportie blijven staan tot het vergrijp. Ergens is die man al genoeg gestraft. Dus om hem niet te bannen voor het leven…”

De zogenaamde Dutch Army staat er om bekend dat ze overal in Europa Max Verstappen hartstochtelijk aanmoedigt. Velen steken vlak voor de start oranje rookpotten en fakkels aan, hoewel dat op zich verboden is, zeker in Zandvoort.