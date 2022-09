Rotonde, fietstunnel en wal: Vloedbeltverbinding tussen Borne en Almelo wordt steeds concreter

Geen flying tackle kan ‘Road Runner’ Herman Lansink Rotgerink nu nog stoppen bij NEO in Borne

BORNE - Herman Lansink Rotgerink, eens een pijlsnelle vleugelspits, staat altijd in de startblokken voor voetbalclub NEO. Hij is een van de websitebeheerders, schrijft wedstrijdverslagen, zit in de klussenclub en sponsorclub. Zo zoeft Lansink Rotgerink door bij NEO.

19 september