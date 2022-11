Run op energiebesparende KuboWatt van Ben uit Borne: ‘De vraag is zo groot, ik kan het niet waarmaken’

Droneaan­val­len overtuigen Twentse vluchtelin­gen: Pas definitief terug naar Oekraïne als er geen sirene meer klinkt

ZENDEREN - Wel of niet terugkeren naar Oekraïne. Nataliia Kot en Nataliia Nosko, vluchtelingen in Twente, vertellen over hun hartverscheurende dilemma. ,,Op dit moment vallen er weer bommen.”

16 november