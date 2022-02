Set-Up’65 en Apollo 8 in een beladen bekerderby

OOTMARSUM - Als de volleybalsters van Set-Up’65 en Apollo 8 woensdagavond tegenover elkaar staan in Ootmarsum, wordt het hoe dan ook een beladen derby in het bekertoernooi. De winnaar van de regionale clash gaat door naar de halve finales.

Tien dagen geleden troffen Lammerink Installatiegroep/Set-Up’65 en Apollo 8 elkaar ook in. Ditmaal in Borne, waar de twee regionale eredivisionisten het tegen elkaar opnamen in de reguliere competitie. Het duel eindigde in een eenvoudige 3-0 overwinning voor de Bornse formatie.

Geen enkel moment waren de bezoekers uit Ootmarsum bij machte om aanspraak te maken op een zege, laat staan het pakken van een set. Driemaal wisten de volleybalsters van Set-Up’65 aardig in het spoor te blijven van Apollo 8 en ontliepen beide ploegen elkaar niet zo heel veel. Maar eenmaal in de buurt van de ‘big points’ (vanaf 20 punten) was Apollo 8 veel effectiever en ook koelbloedig.

Kortste weg naar succes

Weer een 3-0 overwinning voor Apollo 8, weer een 3-0 nederlaag voor Set-Up’65. Dat was het verhaal van de eerdere derby, gespeeld afgelopen 13 februari. Na afloop van de wedstrijd werd eigenlijk al duidelijk dat het Ootmarsumse kamp vooral uitkeek naar de volgende ontmoeting, die van in het bekertoernooi. Immers, sprak ook trainer Brahim Abchir na afloop, de kortste weg naar succes.

Volledig scherm De volleybalsters van Set-Up’65 vieren een punt in de derby tegen Apollo 8. Woensdagavond strijden de twee ploegen tegen elkaar in de kwartfinales van het bekertoernooi. © Lenneke Lingmont

Woensdagavond gaat het dan gebeuren, in sporthal De Schalm in Ootmarsum. Ongetwijfeld weer tot de nok gevuld met fanatieke en luidruchtige Set-Up’65-fans. Maar of de aanhang er voor kan zorgen dat de jonge ploeg, opnieuw hekkensluiter in de eredivisie, gaat stunten tegen het degelijke en solide spel van Apollo 8?

Europees debuut

Die ploeg, ook dit seizoen weer onder de leiding van de broers Bart en Thijs Oosting, weet wat winst in het bekertoernooi betekent. Het team veroverde vorig jaar in de finale in Groningen de beker. Dat topfavoriet en meervoudig landskampioen Sliedrecht Sport eerder was uitgeschakeld omdat de ploeg vanwege corona geen ‘normaal’ team kon opstellen, is een bijkans vergeten feit. Apollo 8 won de nationale beker en mocht daardoor afgelopen november het Europese debuut maken.

Volledig scherm Uitzinnige vreugde bij Apollo 8, nadat de Bornse ploeg in 2021 de nationale beker veroverde door in de finale te winnen van VCN. © Pim Waslander

Het huidige seizoen verloopt bij Apollo 8 vrijwel zonder echte tegenslag, afgezien van de wegens besmettingen uitgestelde duels, waardoor het wedstrijdritme hinderlijk werd onderbroken. Tweemaal ging de ploeg onderuit tegen het sterke Team22 en werd ook de uitwedstrijd tegen Sliedrecht Sport verloren. Opvallend was de - onverwachte - thuisnederlaag tegen VV Utrecht. Dat was de eerste wedstrijd van 2022 en dus een valse start voor Apollo 8. In het bekertoernooi had de ploeg geen kind aan het tweede team van VCN, dat met 3-0 werd verslagen.

Wel zeges in bekertoernooi

De gastvrouwen van Set-Up’65 wachten nog steeds op hun eerste zege in de competitie. Vooralsnog gaat het de ploeg beter af in het bekertoernooi, waarin al tweemaal werd gewonnen. In de tussenronde van Alterno (3-0) en in de achtste finales van Dinto (3-0). Woensdagavond (aanvang 20.00 uur) kunnen de Ootmarsumse vrouwen daar Apollo 8 aan toevoegen, de huidige nummer vier van de eredivisie. Het zou een dikke stunt zijn van de nummer laatst, die onlangs nog aankondigde met een driejarenplan in te zetten op een terugkeer van de oude gloriejaren in Ootmarsum. De vereniging voert gesprekken met enkele ervaren speelsters. Hun komst naar Set-Up’65 is zeer welkom in het jonge, maar enthousiaste gezelschap.

Volledig scherm Team Eurosped ontvangt woensdagavond in Vroomshoop VV Utrecht voor de kwartfinales van het bekertoernooi. De winnaar speelt in de halve finales tegen de winnaar van Set-Up’65-Apollo 8. © Orange Pictures

Eurosped

De bekerderby van woensdagavond kan opgevolgd worden door nog een regionale ontmoeting. De winnaar van het duel tussen Set-Up’65 en Apollo 8 moet het in de halve finales opnemen tegen de winnaar van de bekerwedstrijd Eurosped-VV Utrecht. Dat duel wordt gespeeld in Vroomshoop, aanvang 20.00 uur. Ook Eurosped kan wel een sportief succes gebruiken, in een seizoen waarin de verwachtingen vooraf niet waargemaakt worden. Het team van trainer/coach Petra Groenland staat inmiddels op een elfde plaats in de competitie, tegenstander Utrecht bezet de zesde plaats.

Andere kant

Aan de andere kant van het bekerschema volgt woensdagavond de uitschakeling van één van de twee topteams: Sliedrecht Sport ontvangt thuis VC Sneek. De vierde bekerwedstrijd in de kwartfinales gaat tussen Regio Zwolle en VCN.