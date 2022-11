Sfeerverlichting in donkere tijden in Borne

ook weghorst mee Oudje Pasveer (39) mee naar WK: ook ouders hebben koffers al gepakt voor Qatar: ‘Dit is iets heel speciaals’

ENSCHEDE - Hij was er bij toen Remko als pupil voor het eerst zijn keeperhandschoentjes aandeed bij Sportclub Enschede en hij is er volgende week ook als zijn zoon in Qatar op z’n 39ste op het WK staat. Papa Eddy Pasveer heeft het jongensboek van een veteraan voor een groot deel geschreven.

11 november