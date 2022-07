Sjouwen en zweten op de ‘Dome van Borne’, om te kunnen blijven sporten in eigen dorp

Hij is luid en duidelijk. ,,One... two... three... pull!!” Peter (25) spoort de vrijwilligers aan om een spierwit tentdoek over een betonnen vloer uit te rollen. Zwaar werk. Voor de Sloveen met het robuuste stemgeluid is het dagelijks werk, voor pakweg twintig aanpakkers is het afzien geblazen.