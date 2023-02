Snelrecht voor Bornse verdachten van aanval op verstandelijk beperkte man bij station Borne

column Waarom Jaap Scholten een onverbidde­lij­ke bestseller moet schrijven over de gebroeders Heebing uit De Lutte

De nieuwe outfit hangt klaar voor gebruik. De nieuwe praalwagen is officieel overhandigd aan de hoogheden. De kroeghouders hebben vol verwachtingen de laatste bestellingen geplaatst bij hun leverancier. En de lopende rekening is aangevuld om de kosten van dit weekend te kunnen dekken. Onmiskenbaar staan de Dree Dolle Dagen weer voor de deur. En toch gaat deze column niet over het jaarlijkse feest der zotten.