Spookrijdende autodief de cel in voor dollemansrit

De gele Mazda werd in de avond van 5 juni gestolen op een parkeerplaats voor een huis in Dordrecht. In de kofferbak lag nog de rolstoel van de autobezitster. De auto met M. achter het stuur werd rond half drie ’s nachts ter hoogte van Bathmen gespot op de A1. Politieagenten gaven hem een stopteken, maar daaraan gaf De Hagenees geen gehoor. Hij reed bij de afslag Lochem de A1 af en draaide tot grote schrik van de achtervolgende surveillanten de snelweg weer op. Tegen de rijrichting in!

Spannende speelfilm

Wat er toen gebeurde leek een fragment uit een spannende speelfilm. M. drukte het gaspedaal van de Mazda diep in en scheurde met een vaart van 180 kilometer per uur tegen het verkeer in. Levensgevaarlijk en het ging bijna faliekant mis. Een tegemoetkomende automobilist schoot de vluchtstrook op om hem te ontwijken, maar M. deed hetzelfde. De automobilist reed in een laatste poging een frontale botsing te vermijden de berm in. Net op tijd, want M. scheerde rakelings langs hem heen. En verdween uit het zicht. „Dat ik dit heb overleefd is een wonder,” zei de automobilist later tegen de politie. De gestolen Mazda en M. kwamen later alsnog in een greppel bij Borne tot stilstand.