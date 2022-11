Sport Borne wordt een bv en neemt ook het zwembad over

Aantal goederen­trei­nen in Twente neemt explosief toe, zeker verdubbe­ling verwacht

WIERDEN/HENGELO - Het aantal goederentreinen op het Twentse spoor neemt de komende acht jaar fors toe. De verwachting is dat er in 2030 13.400 tot 17.000 treinen per jaar door Twente rijden. Het afgelopen jaar passeerden ongeveer 7500 goederentreinen de Bentheimroute, die naar de Duitse grens bij Oldenzaal loopt.

