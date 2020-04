Sportclubs Borne betalen iets meer voor accommodaties

vitale beroepen Kraamhulp Chantal (44) uit Zenderen kan er nu nog meer zijn voor gezin dan anders

9:34 ZENDEREN - In het kraambed na de bevalling van haar eerste wist ze het: ik word kraamverzorgster. Inmiddels is Chantal Gierveld dat twaalf jaar. En merkt ze, ook in deze coronatijd, hoe blij jonge ouders met haar zijn. „Maar een knuffel bij het afscheid zit er even niet in.”