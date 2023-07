Stevige buien met een enkele keer onweer in Borne vandaag

FC Twente heeft er al zin in en dan moeten de echte versterkin­gen nog komen

Een zware werkweek in De Lutte weerhield FC Twente er niet van om in Goor nog een keer gas te geven. De 7-1 zege op de Deense middenmoter Odense BK was een prettige bevestiging en dan moeten de echte versterkingen nog komen.