Stiften met Mark Spenkelink uit Borne: ‘koud avontuur in Zweden smaakt naar meer’

,, Alleen in het buitenland… Ik was voor het eerst op mezelf aangewezen’’, vertelt Spenkelink. ,,Ik woon hier in Nederland bij mijn ouders en had ook nog nooit gekookt. Daar moest ik wel en de eerste periode stond ik soms een uur in de supermarkt. Had ik geen idee wat ik allemaal nodig had. Ik heb zelfs mijn moeder een keer gebeld, maar inmiddels gaat me het goed af. Mijn favoriete gerecht? In ieder geval iets met kip.’’