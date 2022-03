Straattheater en muziek op verlaat en ingetogen bevrijdingsfeest Borne; ‘parade militaire voertuigen ligt nu te gevoelig’

Het heeft even geduurd. Maar op zaterdag 2 april herdenkt Borne het feit dat het 75 jaar geleden is dat het dorp werd bevrijd. Het feest had eigenlijk twee jaar geleden al moeten worden gevierd. Alle geplande bevrijdingsfestiviteiten in 2020 in Nederland werden vanwege corona afgeblazen of uitgesteld. Maar het dorp heeft nog een feestje tegoed, dat de stichting Belevingstheater Oorlogstijd en Bevrijding in Borne al tot in de puntjes had voorbereid.