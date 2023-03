Streep door nieuwbouw Wooldrik in Borne, kosten onaanvaardbaar hoog: ‘Dit is maatschappelijk onverantwoord’

Volleybal: Apollo wint van hekkenslui­ter, Harambee te sterk voor Orion

Twee inhaalduels deze woensdag in de derde divisie A voor mannen. In Borne was Apollo 8 met 3-1 te sterk voor Root Twente’05. De studenten van Harambee uit Enschede waren in eigen huis met 3-1 de baas over Orion 4.