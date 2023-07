Tandarts uit Borne vertrekt plotseling en laat patiënten onwetend achter: mensen met afspraak staan voor dichte deur

Hoe kom je vanuit Achterhoek bij de A1? Route bij Lochem is negen dagen afgesloten

Hoe kom je vanuit de Achterhoek naar de A1 en omgekeerd? Dat wordt even een stuk lastiger, want de provincie Gelderland sluit de N332 bij Lochem binnenkort af vanwege werkzaamheden. Het betekent omrijden via Goor of Zutphen.