Te voet, te fiets of met de auto: het krioelt rond de school in Borne

MHF Solutions Borne (Bons & Evers) in nood: eigenaren ruziën over miljoenen

BORNE - Metaalperserij MFH Solutions in Borne, voorheen Bons & Evers, verkeert in de problemen. De eigenaren liggen al twee jaar met elkaar overhoop over leningen die moesten worden verstrekt om het bedrijf in de benen te houden. Dit blijkt uit een vonnis van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.

23 oktober