‘Te weinig perspectief voor toekomst’: boeren stappen uit stikstofoverleg Overijssel

BORNE - De Overijsselse afdelingen van LTO Noord, waar ook de Twentse boeren bij horen, stoppen voorlopig de samenwerking met de provincie Overijssel in het stikstofbeleid. Volgens de boeren is er voor hen te weinig perspectief. Het is reden om niet meer mee te doen aan de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak.

Dat hebben de lokale afdelingen woensdagavond in een overleg bepaald. Ze zaten bij de overheid aan tafel om mee te praten over het perspectief voor boeren, maar dat perspectief is er niet, zeggen ze. Dus wordt er in Twente en Overijssel niet langer overlegd met de overheid over het stikstofbeleid.

Aanleiding is de brief van stikstofminister Christianne van der Wal waarin zij onder meer de versnelde opkoopregeling voor boeren aankondigt. Daarnaast houdt ze vast aan de zogenaamde depositiewaarde. Dat is de grens waarbij de stikstof die neerdaalt een negatief gevolg heeft op een natuurgebied. Voor 2030 moet in driekwart van de natuurgebieden de stikstofneerslag zijn gedaald tot onder die waarde.

‘Grens in Twente onhaalbaar’

Maar in vrijwel heel Twente is dat onhaalbaar, zegt melkveehouder Arjan Bonthuis uit Zenderen en voorzitter van LTO-afdeling Twente Zuid. „Doordat meer dan 50 procent van de uitstoot uit Duitsland komt. Dus ook als we hier alles stoppen, halen we die grens nooit.”

Boerenbelangenorganisatie LTO Noord was een vaste gesprekspartner van de provincie Overijssel en de relatie is nog steeds goed, zegt regiovoorzitter Harold Zoet van LTO Noord afdeling oost. Maar het gebrek aan perspectief zorgt ervoor dat de boeren zich afvragen wat hun rol aan tafel nog is.

Een serieus probleem

„Er komt zoveel op de boeren af, daarom maken we even pas de plaats”, zegt Zoet over het besluit voorlopig uit gebiedsgerichte aanpak te stappen. „De brief van de minister biedt zo weinig perspectief. We gaan nu inventariseren wat er allemaal op de boeren afkomt en komen daarna met een manifest. Daarvoor willen we in kaart brengen wat er nu op tafel ligt aan maatregelen, ook naast het stikstofbeleid, en wat dat betekent voor de agrarische sector in Overijssel.” Een proces dat wel een paar maanden kan duren, denkt Zoet. „Het is een serieus probleem.”

In de gebiedsgerichte aanpak wordt in totaal in zes gebieden in Overijssel gekeken hoe de stikstofuitstoot het beste kan worden teruggedrongen. Bij die aanpak doen verschillende partijen mee, zoals de boeren maar ook natuurorganisaties, bedrijven en de overheid. De provincie Overijssel reageert in de loop van de middag op het besluit van de boeren om niet langer mee te praten.