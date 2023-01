Tekort aan woningen in Borne kan in 2032 weg zijn, maar daar zijn dan wel flexwoningen voor nodig

Jonge Twentenaar voor het leven getekend door illegale vuurwerk­bom: ‘Ik dacht altijd: dit gebeurt mij niet’

BORNE - Hij heeft de nodige ervaring met illegaal vuurwerk. Toch gaat het helemaal mis als Lars Nijhuis (26) uit Borne een ‘shell’, een illegale mortierbom, in september wil afsteken. Het explosief ontploft in z’n gezicht. Hij overleeft, maar is voor het leven getekend. Toch zweert hij vuurwerk niet af. „Maar shells zijn voor mij wel verleden tijd, ze zijn te zwaar.”

19 januari