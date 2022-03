Teleurstellend debuut in Elite16-toernooi in Mexico smaakt naar meer voor Bornse beachvolleyballer Boermans

De Bornse beachvolleyballer had hoge verwachtingen van de toernooien in Mexico, die hij samen met zijn speelpartner Yorick de Groot zou gaan spelen. Maar eenmaal in het Midden-Amerikaanse land raakte Boermans ziek en was hij alles behalve in zijn beste doen. Het duo moest vanwege een opgelopen voedselvergiftiging opgeven in de achtste finales van de zogeheten Challenger in het Mexicaanse Tlaxcala. „Ik wil klaar zijn voor het toernooi volgende week in Rosarito”, gaf Boermans aan.