Teleurstelling bij VVD over vroegtijdig breken van coalitie in Borne: ‘We zijn wat minder gepolijst’

Agent Schukkink ‘ontvoert’met zijn escaperoom in Borne bezoekers naar piraten­land

BORNE - Koen Schukkink, in het dagelijks leven politieman, en zijn zakenpartner Jelmer Weken ‘ontvoeren’ binnenkort bezoekers naar piratenland. Zij openen een escaperoom met het thema De wraak van Bloedbaard, in Kids-City in Borne. De indoor-kinderspeeltuin draait om piratenkapitein Kid. ,,Wij sluiten daar met onze escaperoom voor volwassenen bij aan”, vertelt Koen Schukkink. De officiële opening is woensdag 25 mei.

8 mei