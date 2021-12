Tot 17.00 uur trainen: het wordt er niet gemakkelijker op voor sportverenigingen uit Borne

Borne wil terug naar het landschap van 1900, met en dankzij zonnepane­len

BORNE - Het loopt nog niet storm met het aantal initiatieven voor een zonnepark in Borne. Dat weerhoudt de gemeente er niet van om vast te leggen hoe ze in de omgeving moeten worden ingepast. Tegelijk moeten de parken meehelpen aan herstel van het landschap zoals dat in 1900 was.

7 december