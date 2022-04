‘Trek iets leuks aan en kom mee’. En zo werden er acht lintjes uitgereikt in Borne

BORNE - Ze zoeken, gezien hun lijst van verdiensten, allemaal de grens op van wat ze kunnen. Wim Menheere gaat zelfs over grenzen heen. Hij had niet eens de tijd om zijn lintje op te halen, omdat hij voor vrijwilligerswerk in het buitenland zit. Zeven anderen vonden wel een gaatje.

Als je allebei de opdracht krijgt om iets leuks aan te trekken en mee te komen zonder verder vragen te stellen, kun je natuurlijk iets gaan vermoeden. Zeker als het de dag van de lintjesregen is. Dus helemaal overdonderd kunnen Gerard en Marjan Adams bij aankomst in het kulturhus in Borne niet zijn geweest.

Videoverbinding met Compostella

Het stel kreeg daar dinsdagmorgen, net als zes andere dorpsgenoten, van burgemeester Jan Pierik te horen dat het zijne majesteit de koning heeft behaagd ze te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Bij Menheere ging dat vooraf via een videoverbinding, omdat hij momenteel in Santiago de Compostella verblijft.

De lijst met de verdiensten van de acht gedecoreerden is te lang om hier alles op te noemen. Daarom een korte bloemlezing.

Gerard Adams (68) heet veel van zijn verdiensten liggen bij de Protestantse Gemeente Borne. Van liturgisch bloemschikker tot cameraman. Verder was/is hij onder meer diaken bij de hervormde gemeente, betrokken bij de restauratie van de Oude Kerk en voorzitter van de kerkenraad. Marjan Adams-Van Tongeren (73) begon haar vrijwilligerswerk juist bij de katholieke parochie Sint Stephanus. Verder actief bij azc Azelo, kringloopwinkel, Wereldwinkel, bloementuin en koor Cantabile.

Vincent Kuipers (67) is (mede)oprichter van Het Beste van Borne, Kloosterpad Zenderen en Werkgroep Multifunctioneel Park ’t Wooldrik. Verder: Sortimentstuin Kloostergaarde, dagactiviteitencentrum De Ster en de parochie OLV Onbevlekt Ontvangen in Zenderen. Als er iets in Hertme gebeurt, is de kans groot dat Bert Monnink (68) er bij betrokken is. Van de klootschietersvereniging en openluchttheater tot Gemeenschapsbelangen en kerststal.

Henk Semmekrot

Henk Semmekrot (72) was vijftien jaar secretaris van de Dorpsraad Zenderen. Maar was/is in het dorp ook betrokken bij jeugd- en jongerenwerk, de parochie, AED Werkgroep en bloembakken. Paul Snijders (53) is voorganger bij de Zenderense parochie. Maar ook bij Teresiagemeenschap Borne, waar hij onder meer ook video-opnames verzorgt.

Marc Wennekink (55) is bovenal een voetbaldier. Bij verschillende clubs. Zoals Voor Alle Boeren Ontspanning, Heracles en Zenderen. Maar ook: fokstudieclub, Veilig Verkeer en buurtschapscentrum De Hoff in Azelo. Wim Menheere (74) is medeoprichter van de Vastenactie en Wereldwinkel Borne. Verder onder meer: openluchttheater Hertme, GroenLinks Borne Cultureel Podium Bornse Synagoge en hospice.

