Tunnel in Borne staat onder water na stortbui

Dokter Marijke verloor patiënte bij brand in ziekenhuis Almelo: ‘Het moment dat de deur dicht moest, vergeet ik nooit meer’

Op 28 september 2006 brak brand uit in een anesthesiezuil in het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo. Een 69-jarige patiënte, plaatselijk verdoofd, kwam hierbij om het leven. Gynaecoloog Marijke van Heeswijk was arts van dienst tijdens het ongeluk en draagt de gevolgen van het drama met zich mee. Voor het eerst doet ze haar verhaal. „Het moment dat die deur van de operatiekamer dicht moest vergeet ik nooit meer.”