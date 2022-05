Twee lintjes op een kussen, daar komt bij Borns echtpaar geen duivel tussen

Verbazing overheerste even. Vriend en vijand mochten misschien vinden dat ze al veel eerder een koninklijke onderscheiding hadden verdiend, Marjan en Gerard Adams hadden er geen moment aan gedacht aan de beurt te zijn. Maar daar zat de meeste verbazing niet in. Die zat in de lintjes zelf.

Oranje strik en eenvoudig lintje

Want toen ze nog eens beter keken, zagen ze toch wel een verschilletje. Haar medaille behorende bij de Orde van Oranje-Nassau hing aan een mooie oranje strik. Die van hem aan een rechttoe, rechtaan lint. „Misschien dat die bij een vrouw anders wat minder opvalt”, vermoedt zij. „Maar het is wel raar. De onderscheiding hoort genderneutraal te zijn.”

Iets doen voor een ander zit er bij zowel Marjan Adams-Van Tongeren (73) als Gerard Adams (68) in gegoten. Een opsomming van wat ze allemaal in de loop der jaren hebben gedaan, is te lang om hier op te noemen. Bij haar begon het een beetje uit eigenbelang. Om werk en kinderen te kunnen combineren, had ze wat opvang nodig. Overblijven op school was nog niet geregeld. Dus was ze een van de initiatiefnemers daartoe.