Twente komt razendsnel met speciale basisschool voor 150 Oekraïense kinderen: ‘We gaan het gewoon doen!’

Twentse vrouwen met haarziekte snappen woedende Will Smith: 'Dit is onze grootste nachtmer­rie'

ENSCHEDE - De klap die Will Smith tijdens de Oscaruitreiking uitdeelde is maandag trending topic. De acteur sloeg cabaretier Chris Rock live op het podium, nadat deze een grap had gemaakt over zijn vrouw, die lijdt aan haarziekte alopecia. Een terechte tik of gênante uithaal? Twentse vrouwen met deze aandoening zijn blij met het ‘statement’. „Ik hou van Will Smith, bij deze.”

28 maart