Twentehoes alweer vertrokken uit Borne, maar waar naartoe is nog onduidelijk

BORNE - Twentehoes is alweer vertrokken uit het Bornse Kulturhus. Reden is een reorganisatie bij de Overijsselacademie in Zwolle, waar het instituut voor streektaal en -cultuur onderdeel van is. Of er een nieuwe uitvalsbasis in Twente wordt gezocht, is nog de vraag.

Nog geen twee jaar geleden trok Twentehoes in bij het Kulturhus aan de Marktstraat. Daarvoor was het gevestigd in de bibliotheek van Hengelo. De bedoeling was om vanuit Borne diverse activiteiten elders in Twente te houden om uiteindelijk het ‘stoffige Twents wat sexyer’ te maken.

Activiteiten meestal elders

In de praktijk werd de ruimte in het Kulturhus weinig gebruikt, omdat de activiteiten voornamelijk samen met en bij andere instellingen en organisaties werden gehouden. Daarnaast zit de Overijsselacademie (voorheen IJsselacademie) momenteel midden in een reorganisatie.

De academie is nauw verbonden aan Collectie Overijssel, die zich onder meer richt op het digitaliseren van de provinciale collectieorganisatie, maar zoekt meer een eigen weg. Directeur Vincent Robijn, die ook Twentehoes onder zich had, is per 1 augustus teruggetreden. Hij richt zich voortaan volledig op Collectie Overijssel.

Beurtbalkjes met spreuken

Welke rol Twentehoes in de nieuwe organisatie krijgt, is nog onduidelijk. Die bestaat sinds 2018 en heeft als doel om de kennis te bevorderen van het immaterieel erfgoed (cultuur, geschiedenis, taal, traditie) van Twente. Dat gebeurt via allerlei publicaties en activiteiten. Zo werden dit voorjaar bij supermarkt Huls van de Nieuwboer in Borne 'beurtbalkjes’ in gebruik genomen, met daarop Twentse spreuken.