Twentenaar trotseert gevaar en schiet adembenemende beelden van vuurspuwende vulkaan

Als de buurman camera’s plaatst, gaat het definitief mis tussen Almelose buren

Het had zo in een uitzending van De Rijdende Rechter gekund: de burenruzie over opgehangen camera’s in Almelo. In de rechtbank kroop rechter Koen Haarhuis vrijdagochtend in de huid van mr. John Reid en probeerde vrede te stichten in een hoog opgelopen conflict tussen buren aan Het Biljoen.