Twentse Joy Beune is meer dan de ‘vriendin van Kjeld’

Dader (19) over bloederige steekpar­tij op school­plein in Hengelo: ‘Hij liep in mijn mes’

20 oktober ALMELO/HENGELO - „Ik wilde hem niet steken, hij moet in het mes gelopen zijn.” Dat zegt Maurice J. (19) uit Borne dinsdagmorgen als hij terechtstaat voor een bloedige steekpartij op een schoolplein aan de Castorweg in Hengelo in april dit jaar. J. hoorde een celstraf van 26 maanden celstraf, waarvan 16 maanden voorwaardelijk, en een opname in een afkickkliniek tegen zich eisen.