Uitstekende seizoensstart voor motorcrosser Rick Elzinga uit Zenderen

Hoe een museumstuk uit de voormalige Bornse Spanjaard­fa­briek op Markt­plaats belandt

HENGELO/BORNE - Het is een wonderlijke weg die een prachtige schakelbord uit de voormalige Spanjaardfabriek heeft afgelegd. Lange tijd heeft de Siemens-Schuckert uit Borne gepronkt in techniekmuseum Heim in Hengelo. Maar uiteindelijk is ‘het ding’ via Marktplaats verkocht aan een echte liefhebber in deze regio.

15 februari