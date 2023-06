Vandaag kans op bewolkte dag in Borne

In woonunit NLSK 100072 in Hengelo is alles bij de hand en valt volop te genieten van de nachtrust

Het is lang geleden dat Gerard Smink in een éénpersoonsbed sliep. Deze nacht slaapt hij op proef in het Hengelose containerdorp aan de Sportlaan Driene, waar straks tweehonderd mensen wonen. Dinsdag worden de eerste dertig bewoners verwacht. Hier alvast zijn ervaring.