Veel klachten over bestrating Borne: panel met ervaringsdeskundigen is geen overbodige luxe

Het was voor veel mensen met een beperking een herkenbaar verhaal dat Stevelink onlangs in deze krant deed. „Ik kreeg veel reacties. Ook opvallend vaak over de bestrating in Borne. Het voelt kennelijk toch onveilig. Ook voor fietsers trouwens.”

Panel voor advies in de maak

Op haar initiatief en dat van de raadsleden Mieke Visser (SP), Marja Zandjans en Jan de Vries (beiden GL/PvdA) is er donderdag 10 maart vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst in het kulturhus onder het motto ‘Onbeperkt Borne’. Bedoeld voor elke Bornenaar die zelf, of in hun gezin of familie, beperkingen ervaren in het leven van alledag.