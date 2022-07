Verdwenen offersteen Borne duikt op in tuin van notaris: ‘Dit is de heilige graal van Twente’

Borne krijgt was- en strijkser­vi­ce voor iedereen, maar hulp in huis wordt afgebouwd

BORNE - Borne krijgt een was- en strijkservice. Als vervanging voor de hulp in huis, maar voor iedereen beschikbaar. Wie die hulp niet per se nodig heeft, betaalt wel bijna vier keer zoveel. Nog eind dit jaar moet Hoi Services aan de slag kunnen. In eerste instantie voor twee jaar.

30 juni