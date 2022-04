Vergeten bevrijders Borne krijgen alsnog de eer die ze verdienen: ‘Werk van deze regimenten was onmisbaar’

Geul omschrijft het als het ‘herstellen van een omissie’. Want uiteindelijk hebben volgens hem de twee regimenten waar het nu om gaat nooit de eer gekregen die ze verdienen. „Dat gaan we nu herstellen.” Dat de regimenten Sherwood Rangers en Royal Dragoons destijds vergeten zijn, is volgens Geul wel te verklaren. „De infanterie, dat zijn de mensen die te voet zijn, die hebben direct contact met de bevolking. Dat blijft hangen. De Dorsets, dat waren mensen die op de straat aanwezig waren.”