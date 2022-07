Verliefd in Hengelo, wethouder in Borne

Een stukje simpelheid, het is te vinden in het rustpunt in Hertme

HERTME - Tijdens een wandeling of fietstocht heeft iedereen wel eens behoefte aan een rustmoment. De benen even strekken, een bak koffie drinken en weer door. Verschillende pleisterplaatsen in Twente bieden die mogelijkheid. ’t Hedevelds Bio Ei in Hertme is er daar een van. „In deze tijd zijn de mensen denk ik opzoek naar een stukje simpelheid. Bij ons op het rustpunt vind je dat.”

