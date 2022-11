Vers gebakken pepernoten en heerlijk pepernotenijs bij gezellige intocht van Sinterklaas in Borne

Want de terugkeer van de Sint in Borne bracht jong en oud massaal op de been. „Vorig jaar was het al druk", vertelt Pim Demmer namens de organisatie, „maar nu was het dubbel zo druk. Er was bijna geen doorkomen aan! Het was op zich maar een korte rit voor Sinterklaas, maar die duurde wel bijna anderhalf uur.” De drukte kon het humeur van de Spaanse kindervriend niet bederven. Onderweg had hij alle tijd voor de kinderen die zich langs de route hadden verzameld.