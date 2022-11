Vertrek naar Porto voor Europese wedstrijd is kers op de taart voor Apollo 8

Vraag naar deelscoo­ters en -fietsen is er wel in Borne, maar parkeer­over­last ook

BORNE - Go Sharing en (nu ook) Bolt kunnen voorlopig verder met de verhuur van deelscooters en -fietsen in Borne. De politiek heeft weliswaar zorgen over met name overlast door wildparkeren, maar is toch akkoord met een proef voor drie jaar.

27 oktober