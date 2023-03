Verzet wordt gehoord: geen flexwoningen in de Bornsche Maten

In de Bornsche Maten komen voorlopig geen flexwoningen. De drie locaties die Borne nog voor dit jaar op het oog had, zijn geschrapt. In plaats daarvan worden er versneld reguliere huur- en koopwoningen gebouwd. Wijkbewoners waren fel gekant tegen de tijdelijke woningen.