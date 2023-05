Viering van ‘eeuwige’ band tussen Borne en Rheine begint met een Vriendenpad

Huur of niet? Vluchtelin­gen in Hotel De Grote Zwaan voer voor discussie, investeer­ders willen 900.000 euro terug

Een lening van 900.000 euro, daar ging het donderdagmiddag om in de rechtbank in Almelo. Een lening aan Hotel De Grote Zwaan. De verstrekkers eisen het geld terug, nu er vluchtelingen worden opgevangen in het hotel in De Lutte.