Vijf ongevallen in een jaar, maar toch is de ovonde volgens Borne veilig

De Ballen Verstand ‘Voorzich­tig valt het woord ‘crisis’ bij FC Twente en het soms negatieve sentiment rond Heracles slaat nergens op’

FC Twente verloor zondagmiddag met 3-1 bij PSV. Daarmee blijft de ploeg van Ron Jans staan op slechts vijf punten uit de laatste zes wedstrijden in de Eredivisie. Heracles Almelo begon het weekend juist goed: de Almeloërs versloegen in eigen Telstar met overtuigende cijfers (7-0). En ondertussen pakt Erik ten Hag een prijs met Manchester United. Genoeg te bepraten dus in de nieuwe De Ballen Verstand.